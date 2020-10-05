وزير شؤون المجالس النيابية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى أكتوبر

أرسل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية برقيات تهنئة إلي كل من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفالات الوطنية بانتصارات أكتوبر المجيدة. وقال فؤاد، حسب البيان الصحفي الصادر اليوم: انتصارات أكتوبر المجيدة حقق فيها جيشنا المصري انتصاراً عظيما وخالداً سيظل محلاً للفخر والاعتزاز.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

كما قام وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

وتوجه إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وتحتفل مصر غدا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.