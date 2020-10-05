نور الدين: كفر الشيخ شهدت نقلة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتميز بالعديد من المناطق السياحية، سواء الدينية أو المناطق الأثرية الفرعونية واليونانية والإسلامية، بالإضافة إلى أن نهر النيل الذي يمر بقرى 3 مدن، ويمتد البحر المتوسط في أرضها بطول 118 كيلو.

وأضاف المحافظ، في بيان له: "لدينا تل الفراعين، وما تضمه من آثار فرعونية، ومدينة فوه الأثرية، والتي تضم 365 مسجدا، إضافة لتميزها بصناعة الجوبلان والكليم والسجاد، ومسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ومسجد العارف بالله طلحة التلمساني، والعارف بالله أبو غنام البيلي، بالإضافة لكنيسة السيدة العذراء بسخا"، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بمسار العائلة المقدسة، وما شهدته منطقة سخا من زيارة العائلة المقدسة والإقامة بها أسبوعا، لذلك وضعت الكنيسة ضمن زيارات وفد الفاتيكان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة تتميز بمصيف العائلات ببلطيم، واليوم الواحد بمطوبس، وحديقة الحيوان، مشيرا إلى أنهم في انتظار افتتاح متحف كفر الشيخ القومي، الذي انتظره أهالي كفر الشيخ على مدار حوالي 20 سنة.

وأكد "نور الدين" أن المحافظة شهدت خلال 6 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، إقامة مشروعات قومية طموحة، لفتت أنظار العالم، نظرا للاهتمام الكبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى "مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس، وجار إقامة مشروع الرمال السوداء، ومتحف كفر الشيخ، بالإضافة إلى قطاع الصحة، وما يشهده من تطوير وإقامة مستشفيات تضاهي المستشفيات الخاصة بالقاهرة".

وأكد المحافظ أن تلك المستشفيات هي "البرلس، وسيدي غازي، وبلطيم"، وجار إنشاء "الرياض، وقلين، وبيلا"، بالإضافة للصرح الطبي بالجامعة، متابعا: "وننتظر الانتهاء من مستشفى الأورام الذي ينهي معاناة مرضى كفر الشيخ، والمحافظات المجاورة من عناء الانتقال للمحافظات الأخرى".

ونوه اللواء جمال نور الدين، بأن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 4 نوفمبر المقبل سيكون ذا طابع خاص، ويشارك فيه كافة أبناء المحافظة.

من جانبه أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لديها خطة لتطوير المناطق السياحية، وإلقاء الضوء عليها، لما تتميز به من آثار نادرة، بالإضافة لإعادة تخطيط منطقة سخا، استعداداً للزيارة المرتقبة لوفد الفاتيكان، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تتميز لكونها زراعية وصناعية وسياحية وساحلية، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الجمهورية من الأرز، بجانب بزراعة البنجر، وصناعة السكر، وإنتاج حوالي 70% من الأسماك، سواء من بركة غليون، أو مزرعتي الخاشعة والزاوية التابعتين للمحافظة، أو المزارع السمكية الخاصة.

ويستعد متحف كفر الشيخ، الذي يقع على مساحة 6 آلاف و700 متر، للافتتاح، إذ يضم أقساما للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيا وتاريخيا، منها "قاعة بوتو"، وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية، من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة، أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي "قاعة العرض الرئيسية"، وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيما موضوعيا وتاريخيا، حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلا عن العصر القبطي.

وتربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدوري"، ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة، فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، بالإضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية"؛ لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ، والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.