مينا عطا: أغنية "عاشوا" هدية من الشرطة للجيش في ذكرى انتصارات أكتوبر

تحدث المطرب الشاب مينا عطا، بشأن الأغانى الوطنية وتحديدا أغنية "عاشوا"، قائلا: "إحنا كشباب بنبقي حاسين الموضوع جدا فبيطلع مننا بالشكل ده علشان يوصل للناس بأبسط صورة، فهي تحرك مشاعرنا تجاه الوطن".

"عاشوا" من كلمات اللواء محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، توزيع أحمد عادل".

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أننا تواصلنا مع اللواء مروان عادل في قطاع العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، لأنه كان يرغب فى إهداء عمل فني للجيش، وكان هذا أبسط عمل فني يمكن تقديمه هدية من الشرطة للجيش في ذكري انتصارات حرب أكتوبر.

وتابع أنه من الواضح مشاركة الشباب في الاحتفالات التى قام بها الأهالي خلال الأيام الماضية بجميع محافظات الجمهورية، وهذا أكبر دليل على زيادة وعي الشباب في الوقت الحالي، لأنهم يعرفون جيدا من يقوم بتضليلهم ومن يدلهم على الطريق الصحيح.

مينا عطا ينتهي من تسجيل أغنية وطنية بعنوان "عاشوا"

وكان الفنان مينا عطا قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، والتي تم طرحها خلال الأيام الماضية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال المطرب الشاب مينا عطا، إنه حصل على جائزة أفضل مطرب شاب لسنة 2017 عن أغنيته "معجيبن"، من كلمات محمد الرفاعي وألحان محمد رحيم وإخراج مرقص عادل التي حققت 3 ملايين مشاهدة.

وأضاف مينا، خلال حلقة خاصة لبرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "mbc مصر"، من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يوجه تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكل المهندسين الذين اجتهدوا لإنهاء الكاتدرائية في زمن قياسي.

وأردف، أنه سعيد بإنهائه العام 2017 بجائزة أفضل مطرب شاب، كما أنه بدأ العام الجديد بتصوير 3 إعلانات.

وتابع مينا أنه سعيد بإعطاء الرئيس السيسي الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وأنفسهم، خصوصا بإقامة مؤتمر للشباب بشكل دوري.

وأضاف أنه لم يعد هناك شركات إنتاج لا للنجوم الشباب ولا حتى نجوم الصف الأول: "قليلة شركات الإنتاج وبيمشوا باتفاقات معينة، وأي حد عايز يمضي مع مطرب شاب يبقى لازم عقد احتكار لكل حاجة".