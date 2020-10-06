إطلاق 4 قواقل صحية مجانية ضمن "حياة كريمة" اليوم.. تعرف على أماكنها

تطلق وزارة الصحة والسكان، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في 4 محافظات مختلفة وهي الوادي الجديد والدقهلية والمنيا والبحيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " إن القافلة تضم عددا من التخصصات المختلفة في النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتستهدف مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" الوصول إلى الأماكن البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتقدم الكشف والعلاج والتحاليل والأدوية في جميع التخصصات بالمجان.

وتستعرض "الوطن" أماكن وعناوين القوافل الطبية في السطور التالية:

1) قافلة في الأربعين 3 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

2) قافلة في بطرس مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

3) قافلة في تل العمارنة مركز ديراموس بمحافظة المنيا.

4) قافلة في بولين مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت في بيان صحفي سابق، عن إطلاق الوزارة لـ 70 قافلة طبية مجانية بدءًا من الخميس الماضي وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد اطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة في عدد من المحافظات المختلفة، وأنه سوف يتم الإعلان عنها تباعاً من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعد مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" واحدة من ضمن مبادرات الحفاظ على الصحة العامة، والتي تندرج تحت حملة 100 مليون صحة وأبرزها مبادرة علاج فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيما والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، وغيرها من مبادرات الصحة العامة والتي تقدم الفحص بالمجان وكذلك تحويل المرضى لاستكمال علاجهم لأقرب مستشفى قريب لمسكنهم.