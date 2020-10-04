الصحة تطلق 3 قوافل طبية بـ3 محافظات ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" اليوم وغدا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل" بمحافظات أسيوط - القاهرة - أسوان.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيان سابق لها، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ74 ألفا و22 مواطنا من خلال 80 قافلة طبية، جرى تنفيذها على مستوى الجمهورية في الفترة من 1 وحتى 20 سبتمبر الحالي.

وأوضحت أنّه تم إجراء 11 ألفا و73 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألفا و22 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 905 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنّ القوافل تهدف لتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، إذ جرى الكشف الطبي على 7 آلاف و29 مواطنا بمحافظة أسوان، و4 آلاف و71 مواطنا بأسيوط، و4 آلاف و798 مواطنا بالإسكندرية، و1022 مواطنا بالإسماعيلية، و685 مواطنا بالأقصر، و5 آلاف و855 مواطنا بالبحيرة، و3 آلاف و696 مواطنا بالجيزة، و5 آلاف و120 مواطنا بالدقهلية، و3 آلاف و624 مواطنا بالشرقية، و412 مواطنا بالغربية.

وأشارت إلى أنّه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الحالي، في مناطق الجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والوادي مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي مركز حي فيصل محافظة السويس، وكوم الصعايدة مركز ببا محافظة بني سويف، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والغنيمية مركز فارسكور محافظة دمياط، وأحمد إسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، ونجع الحجيري مركز قفط محافظة قنا.