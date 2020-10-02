135 قافلة علاجية مجانية في الأماكن النائية ضمن مبادرة حياة كريمة

كشفت الدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، تفاصيل إطلاق 70 قافلة مجانية بالمحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقالت "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه القوافل تكون موجودة بشكل شهري في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الـ 70 قافلة ستستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت "الصادق"، أنه سيتم إطلاق 65 قافلة في النصف الثاني من الشهر الجاري ليصل عدد القوافل خلال الشهر لـ135 قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشارت أن القوافل تجوب المناطق النائية والمحرومة في جميع المحافظات، لافتة أنها تعتبر مستشفى متنقلا وتحتوي على جميع التخصصات، وتقدم الكشوفات والتحاليل اللازمة والعلاج بشكل مجاني بالكامل.

وأوضحت أن القوافل الطبية تستقبل كل المواطنين دون تمييز وتستقبل كبار السن والأطفال والشباب والنساء، مشددة على توافر كل التخصصات في هذه القوافل، مؤكدة ان القوافل موجودة في جميع محافظات الجمهورية.

ولفتت "الصادق"، إلى أن القوافل العلاجية تقدم خدمات متميزة وبدون أي مقابل، مشيرة إلى أن المواطن يحصل على تذكرة ثم يدخل التخصص المطلوب ويجري التحاليل بشكل مجاني حال حاجته لتحاليل، ويتم تحويله لعمل إشاعات حال احتياجه لها أيضًا ثم يعود للطبيب لتشخيص الحالة وصرف العلاج بشكل مجاني.

وأكدت "الصادق" أنه يتم تحويل المواطن لأقرب مستشفى له حال احتياجه لعملية جراحية ويقوم بإجرائها بواسطة كعب تذكرة القافلة، لافتة أن الجراحة أيضًا تكون على نفقة القافلة بالكامل.

وأضافت أن القوافل ستكون موجودة في محافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح ومدينة السلوم، وكافة المناطق الحدودية والنائية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.