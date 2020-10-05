محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات محو الأمية بنسبة نجاح 171%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الدورة الامتحانية الأولى لمحو الأمية وتعليم الكبار، خلال شهر يوليه للعام الدراسي 2020 /2021 بنسبة نجاح 171.86% .

وقال عادل عبدالمنعم مسلم مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح عقب إعتمادة النتيجة من محافظ مطروح، إن المستهدف من الإمتحانات خلال هذه الدورة عدد 430 فرد، ونجح عدد 739 بزيادة عن المستهدف طوال العام باجمالى عدد 3000 ناجح ، وتخطت نسبة النجاح على الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد مع جائحة كورونا التى تفشت فى مختلف دول العالم ومنها مصر.

ووجه محافظ مطروح بالوقوف على أسباب تدنى نتائج عدد من الإدارات مع توجيه الشكر لإدارة الحمام على تخطى المستهدف بنسبة 856%.

واستعرض مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمطروح للمحافظ عدد من المقترحات لتطوير الأداء والعمل على تحقيق المستهدف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ومنها عمل حصر دقيق للأميين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة للوقوف على أعداد الأميين الفعلي، وزيادة فاعلية اللجان واللجان الإشرافية العليا والمحلية فى متابعة الفصول وتقديم الدعم لها، وزيادة مساهمة الجمعيات الأهلية الممولة فى فتح فصول لمحو الأمية.

وقرر محافظ مطروح تكليف جميع دفعة مكلفى الخدمة العامة من خريجى الجامعات للعمل فى مجال محو الأمية وفتح الفصول ، وتفعيل دور جميع الجهات الشريكة فى مجال محو الأمية ، كل حسب المستهدف المحدد له ، وتوظيف جميع طاقات المجتمع بمشاركة الجهود الحكومية وغير الحكومية للقضاء على الأمية نهائيا على مستوى محافظة مطروح.

وأكد مدير محو الأمية بمطروح على إستمرار تكثيف الجهود من جانب جميع فريق العمل فى فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح لخدمة الأميين، والعمل على فتح فصول جديدة بالتعاون مع الراغبين من الشباب والسيدات فى القرى والنجوع وتشجيعهم وصرف مكافآت لهم للقضاء على الأمية.