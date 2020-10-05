عاجل.. إعلان نتائج جوائز الدولة لعام 2019

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منذ قليل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضورياً أو من خلال ويبكس لمن لم يستطيع الحضور إلى مقر الأكاديمية أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة وبلغ العدد الاجمالى للجوائز 109 جائزة وهى المرة الأولى التى يتم فيها الأعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريماً من الدولة وتقديراً منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وقد بلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 55 جائزة بإجمالي 5 مليون و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية وهم الرواد والمرأة لعام 2019 بإجمالي 690 ألف جنية وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار والتي بلغ عددهم 13 جائزة، أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019 فقد بلغ عدد الفائزين 41 فائز لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد مليون و190 ألف جنيه وهي الجوائز المقدمة من قبِل الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد علي أعمال الوقف الخيرى لدعم البحث العلمى.

وفازا د. هشام فؤاد محمد ود. يحي أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ 8 فائزيــن وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت لسبع فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزاً وحُجبت جائزتان.

وأعلن المجلس أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت علي 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصوله علي 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق حيث حصل كلٌ منهم علي 5 جوائز، وتأتي بعد ذلك جامعة طنطا حيث حصلت علي 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية والتي حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصدوا جائزتان لكل منهم، لتتساوي كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومي للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومي لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية، ومستشفي 57357 حيث حصل كلٌ منهم علي جائزة واحدة ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.