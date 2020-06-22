جوائز الدولة.. تكريم مستحق يخلو من المجاملات

لاقت الأسماء التى حصلت على جوائز الدولة فى أغلب أفرعها، والتى أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حالة ارتياح كبير ورضا فى الوسط الثقافى هذا العام، حيث ذهبت الجوائز إلى مستحقيها بالفعل بما فيها أسماء الراحلين من الفائزين، وذلك بعد أن اعتدنا على حدوث حالة كبيرة من الجدل حول هذه الترشيحات فى السنوات السابقة، بسبب الحديث عن شبهة مجاملات لبعض الأسماء.

واعتبر المتابعون أن ذلك يعد تحولاً فى الفكر الثقافى السائد فى الوزارة، وفى آلية التفحص والتقييم مع الأعمال والأسماء المتقدمة لنيل أى من الجوائز، وخاصة أن إحدى الجوائز «التقديرية» ذهبت هذا العام للكاتب الكبير يعقوب الشارونى، وهى المرة الأولى التى يحصل فيها كاتب للأطفال على جائزة تقديرية من الدولة داخل بلده، ما اعتبره «الشارونى» تحولاً فى الاهتمام بالطفل بشكل عام.

وأعلنت وزيرة الثقافة، السبت الماضى، عن الأسماء الفائزة بجوائز الدولة المختلفة فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وسط إجراءات وقائية مشددة فى المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأجرت «الوطن» حوارات مع المبدعين الفائزين بالجوائز فى مجالات مختلفة، تحدثوا عن تجاربهم الإبداعية، فى الآداب والفنون، وعن ظروف وكواليس ترشحهم وحصولهم على الجوائز فى مراحل عمرية متأخرة، وأهمية هذه التكريمات التى تحمل اسم مصر، ومردود هذا التكريم عليهم وعلى الوسط المحيط بشكل عام.

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