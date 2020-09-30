أبرز تعديلات جوائز الدولة قبل إعلانها رسميا

للمرة الأولى، منذ أزمة كورونا، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، غدا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل وأبرز تعديلات لائحة جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021.

وتنفرد "الوطن"، بأبرز التعديلات التي أقرها أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بعد فحص اللجان لأبرز المشكلات التي تقابل جوائز الدولة سنويا، ومنها تزايد ظاهرة حجب جوائز الدولة التشجيعية.

- قرر أعضاء المجلس الأعلى للثقافة إلغاء حالة اللبس التى تحدث كل عام منذ سنة 1967، عقب إلغاء جوائز الدولة بسبب النكسة، ما خلق سنة فراغ، وأصبحت الجوائز تمنح لعام ماضٍ، لذا وافق أعضاء المجلس على دمج الترشيحات لعامين لتمنح العام القادم لمرشحى عامى 2020 و2021.

- سيجتمع أعضاء المجلس للاختيار من الترشيحات التى سترفعها لهم لجان الترشيح للعامين.

- ستمنح الجوائز لفائز واحد فقط ولن تضاعف لمنحها لفائز عن كل سنة وسيكون الدمج لعام واحد فقط لتعويض سنة الفراغ.

- ستكون الآلية توسيع دائرة الترشيحات ليكون للجهات التى لها حق الترشيح، فتح المجال لمرشحى العامين عن إنتاجهم الفكرى، وستقوم لجان الفحص بتكثيف عملها واختيار المرشحين النهائيين ورفعهم للجنة التصويت لاختيار القائمة النهائية بمعدل اسم واحد لكل جائزة كما هو متبع فى العادة.

- سيزيد فتح المجال لعامين التنافس وسيفتح المجال للمزيد من الشباب لتقديم أعمالهم.

-يتيح فتح المجال لعامين إنهاء ظاهرة حجب بعض فروع جائزة الدولة التشجيعية وظاهرة عزوف المتقدمين للترشح.

- رصدت اللجان أهم أسباب زيادة حجب جوائز الدولة التشجيعية، ومنها أن بعض فروع جائزة الدولة التشجيعية متخصصة، وقد لا يكون بهذا الفرع إنتاج فكرى يرقى لمستوى الحصول على الجائزة أو يرقى لاسم جائزة تحمل اسم الدولة المصرية وبعض الفروع الأخرى لا يتقدم لها مرشحون، وتكون بالتالى المحصلة الحجب ليس لسوء الإنتاج بل لعدم تقدم مرشحين.

- بعض العناوين والمجالات الموضوعية التى تطرح ضمن جوائز الدولة التشجيعية للتنافس عليها، قد يصعب وجود إنتاج فكرى لها خلال عام التنافس، خاصة أن عملية إنتاج كتاب أو عمل فكرى أو أدبى أو بحث مطول، تمر بمراحل عدة وبعض العناوين شديدة التخصص أو مجال حديث كالكتابة الإلكترونية للأطفال، وقد يكون بها إنتاج فكرى عالمى، ولكن ليس بالضرورة هناك إنتاج فكرى فى مصر

- قررت اللجان تعميم العناوين ومجالات التنافس ودمج الموضوعات المتخصصة والمتقاربة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي يتقدم المتنافسون لها بكتاب أو عمل أدبي أو في أو موسيقي والبعد عن مجالات التخصص الدقيق لفتح المجال أمام المتقدمين للمشاركة.