خالد الصاوي بحار إسكندراني "للإيجار" وسفاح مع رامز جلال

يغادر الفنان خالد الصاوي القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، لبدء تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "للإيجار"، الذي انطلق تصويره، السبت الماضي، بميدان الكوربة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال "الصاوي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه متفائل للغاية بهذه التجربة السينمائية، كونها جديدة عليه ومختلفة عن سابق أعماله، مضيفًا أنه يجسد دور بحار من محافظة الإسكندرية، حيث سيتحدث باللهجة الإسكندرانية على مدار الأحداث، وفقًا لتصريحاته.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد سلام، جيهان خليل، ياسر الطوبجي وعدد من النجوم جار التعاقد معهم، من تأليف وإخراج إسلام بلال.

وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه انتهي من تصوير فيلم "أحمد نوتردام" مع الفنان رامز جلال، حيث يجسد فيه دور سفاح في أجواء من الإثارة والتشويق، مؤكدًا أنه يحب رامز جلال على المستويين الفني والإنساني، ويتمنى نجاح هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار، إلى انتهائه من تصوير فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، والذي يشارك في بطولته مع كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي كان مشاركته في بطولة فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وشاركهما البطولة كل من عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، كميل سلامة، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا ومي عزالدين، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.