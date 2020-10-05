المشهد الانتخابي بأطفيح: "النور" خارج المنافسة في "عاصمة السلفيين"

شهدت المنافسة في دائرة أطفيح لـ13 مرشحًا فرديًا، هدوءا نسبيا، قبل ساعات من انطلاق الدعاية الانتخابية، في ظل اتساع الدائرة ودخول منافسين جدد للسباق الانتخابي.

وبدأ شحاتة أبوزيد مرشح حزب "مستقبل وطن" اليوم، دعايته الانتخابية بتركيب عدد من أعمدة الانارة لـ"عزبة الرملة وجزيرة الكريمات وعرب الشيخ سيد"، فيما لم يعلن اياً من المرشحين أي دعاية خلال تلك الفترة ماعدا المؤتمرات الشعبية.

وتعد دائرة أطفيح من الدوائر التي يتنافس على مقعدها حزب "مستقبل وطن" وحزب "حماة وطن" ويمثله خالد أبوسريع وأحمد الفار و10 مستقلين.

وغاب عن المشهد الانتخابى حزب "النور" وهو من الأحزاب التى كان لها نصيب الأسد فى انتخابات سابقة لدائرة أطفيح عام 2012، حيث كانت تلقب أطفيح بأنها "عاصمة السلفيين"، إلا أنه بعد انتخابات 2012 كانت نتائج خوض السلفيين للانتخابات البرلمانية صفر، بحسب مرشح سابق رفض ذكر اسمه لـ"الوطن".

وقال، إن الصعود فى هذه الانتخابات يعتمد على الحشد العائلي، و"ابن البلد"، وفقا لقواعد اللعبة الانتخابية، والتي تضمنت حملته الدعائية، بعض الأفكار والخدمات المزمع تنفيذها للنهوض بالمركز خلال الفترة القادمة.

وفي سياق قراءة المشهد الانتخابي، يقول المرشح السابق إن الفوز في هذه الانتخابات سيشهد صراعا بين حزب "مستقبل وطن" وقاسم فرج أبوزيد، الملقب بالشيخ قاسم، حيث يخرج من هذا الصراع مرشحي "حماة وطن"، اللذين فتت الحزب أصواتهم وهو ما اعتبره مخالفاً لـ"لعبة الانتخابات".

وأشار المصدر، إلى أن مرشحي أطفيح يعتمدون على استقطاب الشباب وهم كلمة السر في هذا المشهد وقد حدث عزوفهم، في إرباك المشهد السياسي، وحدث ذلك في انتخابات الشيوخ الماضية، كما يعتمد المرشحون على ثقلهم العائلي ويضعون 4 قرى نصب أعينهم هي: "الكداية وصول والقبابات وأطفيح".

ومن المتوقع تأثير النتائج على المشهد السياسي، في ظل صعود لتيارات جديدة في مقدمتها حزب مستقبل وطن، الذي يسعى مرشحه لبسط سيطرته ببرنامج طموح، حسب تصريحات المرشح السابق.

وتعد دائرة أطفيح ضمن دوائر الجيزة والتي تجرى فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.