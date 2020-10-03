رفض طعن محام ضد مرشح حزب مستقبل وطن بدمياط

قالت مصادر قضائية لـ "الوطن"، أن أسباب عدم استبعاد المرشح أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن، عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط من سباق الانتخابات بعد التقدم بطعن عليه من المحام سامي عبدالعزيز مرشح منافس عن ذات الدائرة، بسبب وقف الحكم الصادر ضد مرشح الحزب.

ووفقا للمصدر في "القضيتين رقمي 15502 لسنة 2016 جنح كفر البطيخ والمستأنفة برقم 11325 لسنة 2017 جنح مستأنف دمياط لسنة 2017 - 3190 لسنة 2016 جنح مركز دمياط، وفقا للثابت من الشهادات الصادرة من واقع نيابة دمياط المرفقين بالأوراق والمقدمين من المدعي، أنه تم وقف العقوبة بهما ومؤدي ذلك أنها تفيد حق الدولة في العقاب وهو مايجعل مانسب للمدعي عليه غير ذي أثر في مباشرته حقوقه السياسية ولا يجوز حرمانه من مباشرتها استنادا لتلك الأحكام، وإلا كان ذلك اقتتاتا على إرادة المشرع، وقد فضي بها جليا عندما قرر أن الحكم الجنائي لا أثر له إذا كان موقوف تنفيذه".

وأضاف المصدر وفقا لما جاء يعجز نص المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية سالف البيان، كما لايجوز اصطحابه تأثيرا على حسن أو سوء السمعة.

وبالنسبة للقضية 21972 لسنة 2017 جنح مركز دمياط، قال المصدر إنه وفقا لما ورد بشهادة نيابة مركز دمياط ورأس البر المرفقة بالأوراق و المقدمة من المدعي أنها غير نهائية لعدم المعارضة فيها، ومن ثم يعدو طلب المدعى باستبعاد المرشح من كشوف المرشحين المقبولين للانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول دمياط، غير ذي سند من القانون.

يشار إلى تقدم سامي عبدالعزيز، محام ومرشح منافس عن ذات الدائرة، بطعن ضد أيمن يوسف فتحى رخا رقم 2 رمز القلم المرشح على المقعد الفردي عن حزب مستقبل وطن، بدعوى سبق اتهام الأخير في العديد من القضايا الجنائية الماسة بالشرف لوقف إجراءات ترشحه أمام محكمة القضاء الإداري التي رفضت الطعن وفقا للأسباب الوارد ذكرها سلفا.