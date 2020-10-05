تعليم مطروح تنظم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور المحافظ (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وبالتنسيق مع المستشار العسكري للمحافظة، احتفالية أمام ديوان عام محافظة مطروح بمناسبة الذكرى السابعة والأربعون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي حرب العزة والكرامة.

وشارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، فى الاحتفالية بحضور لفيف من طلاب مدارس مطروح وطلائع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ، والذين قدموا التهنئة للمحافظ لإنتصارات 6 أكتوبر.

ووجه التلاميذ والطلائع التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، كما أنشد كورال مديرية التربية والتعليم عدد من الأغانى الوطنية والحماسية وألقت الطالبة مريم حسن قصيدة وطنية عن إنتصارات أكتوبر، وإستعرض طلائع الشباب والرياضة مهاراتهم فى عد من الألعاب كالكاراتيه والجمباز، بجانب إستعراضات اللياقة البدنية.

من جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالروح الوطنية للطلاب والطلائع وكذلك بمهاراتهم الفنية والرياضية، مع التوجيه بأهمية بث تلك الروح الوطنية، بين أبناء الوطن جميعاً، وتعريفهم بمعنى التضحية والفداء فى ذكرى إنتصار أكتوبر، وإدراك معنى عزيمة وبطولة الجيش المصرى العظيم بجنوده الأوفياء وقياداتهم أمام العدو ، حتى تم إستعادة الأرض الكرامة وتحقيق العزة والنصر.

ورصدت "الوطن" بالصور الاحتفالية أمام ديوان عام محافظة مطروح بالنتصارات حرب السادس من أكتوبر ، بحضور المحافظ والمستشار العسكرى للمحافظة ، وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية من الأطفال الذين قدموا بعض الإستعراضات تبرز إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وتخليد ذكراها وتعريف الأجيال الجديدة به .