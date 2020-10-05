نواب يهنئون الرئيس بذكرى نصر أكتوبر: جيشنا خير أجناد الأرض

قدّم عدد من النواب التهنئة للقوات المسلحة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجّه المهندس محمد فرج عامر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدا أنّه رغم مرور 47 عاما على هذه المناسبة التاريخية العالمية، إلا أنّ الانتصارات أكدت للعالم قدرة الجيش المصري على حماية الوطن والشعب معا.

وأضاف عامر، أنّ الانتصارات التي حققها رجال القوات المسلحة ستظل خالدة في تاريخنا الوطني مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أنّ الانتصارات كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة، لما قدموه من تضحيات وبطولات.

عامر: القوات المسلحة أثبتت للعالم أنّه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل

وأوضح عامر، أنّ أبطال القوات المسلحة المصرية أثبتوا وأكدوا للعالم أنّه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة، ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا، وأعادوا العزة والكرامة للمصريين والعرب جميعا.

كما وجّه عامر، تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها، وكانوا أبطالا شاركوا بكل فدائية في تحقيق الانتصارات التي أبهرت العالم كله، ولا تزال تدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية المصرية.

وتقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وللقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والعزة والكرامة لمصر والأمة العربية كلها.

إسماعيل: جيش مصر درع وسيف وحصن الوطن ضد الخطر

وقال إسماعيل، إنّ جيش مصر كان ولا يزال وسيظل هو الدرع والسيف والحصن والسند القوي في تأمين حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات والحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية، تستهدف القتل والتدمير.

وأكد أنّ تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين، وأصبحت هي المثال المهم أمام جموع المصريين، يستلهمون منه روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضي قدما للانتصار في معركة البناء والتنمية والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت النائب محمد إسماعيل، إلى أهمية دور الإعلام الوطني تجاه القضايا الوطنية ومختلف مؤسسات الدولة المصرية، ومساندة جهودها من أجل رفعة وطننا الغالي والتصدي بمهنية وحرفية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، مؤكدا استمرار قناة الحدث اليوم في دورها الوطني والوقوف خلف مصر والقيادة السياسية، لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

وتقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبناء القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد حساسين، أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر، على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حساسين: نصر أكتوبر أعاد العزة والكرامة لمصر والعرب

وأوضح أنّ هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية، ورغم مرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر، لكن هذه الانتصارات لا تزال راسخة في عقول وقلوب المصريين، وهي السبب الرئيسي في نجاح مصر قيادة وشعبا في إفشال وإفساد المؤامرات التي ما زالت تحاك من قوى الشر والضلال والإرهاب ضد الوطن للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم.

ووجّه الدكتور سعيد حساسين التحية لصقور أبطال الجيش البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن، ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره مؤكدا أنّ التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور، باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي وكان البطل فيها المقاتل المصري العظيم بعبقريته وذكائه ونجاحه في قهر العدو في هذه الانتصارات التاريخية الخالدة.

كما قدم النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

الكوراني: 6 أكتوبر حرب العزة والكرامة

وقال الكوراني في بيان، إنّ "6 أكتوبر هي حرب العزة والكرامة، لأن هذه الانتصارات التي حققها جيش مصر الباسل، أكدت للعالم أنّ جيش مصر خير أجناد الأرض كما قال عنه رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام حتى قيام الساعة".

وأكد أنّ انتصارات أكتوبر ستظل خالدة وراسخة في عقول وقلوب المصريين، لأن التاريخ سجلها بحروف من نور، لأنها أكدت أنّ القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولا تزال وستظل هي الدرع والسيف لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحماية جميع حدودها.

وتوجّه النائب محمد الكوراني، بالدعاء لله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات في كل المجالات، وأن تظل مصر بمسيرتها التنموية الشاملة وإنجازاتها ومشروعاتها القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد تحت القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب النائب محمد الكوراني، عن ثقته التامة في قدرة مصر بقائدها البطل وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم، على مواجهة جميع المؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، وإفسادها وإفشالها للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد أنّ استلهام المصريين لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 هو سر بقاء الدولة المصرية، فهناك علاقة أبدية وخاصة جدا بين الشعب المصري والعظيم وقواته المسلحة الباسلة.