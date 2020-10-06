اليوم.. احتفالية فنية لنجوم المستقبل في الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر على مسرح النافورة وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية الحماسية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب مصر والأمة العربية.

كما يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى الذى استضاف المشير عبد الغنى الجمسى حيث يروى الكثير من ذكريات وأسرار حرب أكتوبر بحضور نخبة من المبدعين الذين استلهموا النصر العظيم منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان الكبير محمود ياسين.

كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد، يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار، ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن أكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبي"، وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي، إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، تحييها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب على مسرح قصر ثقافة الجيزة، كما تنظم عددا ضخما من الفعاليات الفنية والإبداعية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، إضافة إلى تنظيم عدد من الأمسيات والندوات الأدبية واحتفاليات اليوم الواحد التي تتناول انتصار أكتوبر إلى جانب إقامة مجموعة من ورش الفنون التشكيلية والمعارض الفنية للكبار والصغار التى تستلهم الحدث العظيم، كما تبث عددا من الفعاليات على منصات المواقع الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعى وقناة الهيئة على اليوتيوب.