"كلشي ماكو" يشارك في مهرجان "مالمو" للسينما العربية

يشارك فيلم "كلشي ماكو" للمخرجة ميسون الباجه جي، في سوق مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام في الفترة بين 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.

واختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج، ويتضمن برنامج المنح المقدمة من سوق ومنتدى مالمو هذا العام توزيع 19 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 140 ألف دولار أميركي.

حصد جائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي ومقدارها 100 ألف دولار، ونال أيضاً منح مختلفة في المنطقة العربية ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة الدوحة للأفلام، وعلى الصعيد الأوروبي نال منحة CNC & Institut Français في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني.

وتدور أحداث الفيلم خلال الأسبوع الأخير من عام 2006، في حارة ببغداد تجمع أطياف المجتمع، يحاول الناس أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع.

"كلشي ماكو" من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، زينب الغنيمي، وأميد هاشمي، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) وLinked Productions (الكويت) و Les Contes Modernes (فرنسا)، وNeue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.