نائب محافظ القاهرة توجه بتوصيل المرافق وتعلية سور لقرية الفواخير

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على دعم المشروعات الحيوية التى تمس المواطن وفى مقدمة الأولويات ومنها "قرية الفواخير" في مصر القديمة التى يطلق عليها "جواهرجية الطين"، مؤكدة على إزالة كل ما يعرقل المشروعات القومية لتحقيق نقلة تراثية وحضارية، مشيرة إلى أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور فى تنشيط السياحة نظرا لوجودها بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات.

توصيل الغاز للفواخير

وطالبت نائب محافظ القاهرة بسرعة توصيل جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء وصرف لـ102 حالة بقرية الفواخير، حيث تم تقنين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات، كما وجهت اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، بسرعة إنهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل فى وقت وجيز.

وأكدت على مدير مشروع الفواخير ضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز مع إنهاء كل الأعمال بأسرع وقت ممكن والإسراع فى عمل العقود لعدد 27 حالة.

تعلية سور القرية

وشددت على تذليل أى معوقات وتعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ أعمال تطوير كوبرى المانسترلى ومتابعة الأعمال الجارية من تركيب الجرانيت وتركيب كابلات الكهرباء واللاند سكيب وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير.

وفى وقت سابق، استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وفدًا من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة علي تأهيل الكوادر الشابة للقيادة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستهداف الشباب ببرامج تدريبية على أعلى مستوى لرفع مستواهم من خلال تأهليهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملى، وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولةبما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.

وأكد المحافظ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلي إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار مشيرا إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تهدف إلي التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.وأكد المحافظ على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات.

وأشار إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.