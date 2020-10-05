محافظ القاهرة يوزع شهادات وهواتف محمولة على أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم 13 طالبا وطالبة، في الحفل الذى أقامته المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتي شهدت توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودورع تكريم؛ لكافة الطلبة الأوائل، تكريما لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات، كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام؛ تحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة؛ نظرا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق، خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

وطالب "عبد العال" أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل؛ للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز، خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، خاصة أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات، من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التريية والتعليم؛ لما بذلوه من جهد خلال توقف العام الدراسي، بسبب فيروس كورونا، من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

يذكر أن محافظة القاهرة، حصدت 13 مركزا على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وهم الطالبة "روان أحمد عبد المنعم، أول مكرر علمي علوم بمدرسة شبرا الثانوية بنات، وبيان عبد الرازق عبد القادر، أول مكرر علمي علوم بمدرسة الملكة الخاصة لغات، وأمل ياسر السيد محمد، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة الشيماء الثانوية، وحبيبة محمود محمد، الثاني مكرر الشعبة الادبية، بمدرسة عاطف السادات ث بنات، وريموندا أيمن عبده الثاني، مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة سانت ماري لغات بنات، وآلاء حمدي فؤاد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة سان فنساي بول الخاصة لغات فرنسي، وآية تامر شوقي، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة صقر قريش الرسمية لغات، وجومانة محمد محمد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الرواد الخاصة لغات، وسهيلة أحمد محمد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد السباعي الرسمية لغات ث".

بالإضافة إلى الطالب "عمر وائل محمد رامي، أول مكرر علمي رياضة بمدرسة السيدة عائشة للغات، وجورج إلهامي، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة البطريركية الخاصة لغات بنين، وكريم محمد سعد، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة النزهة الحجاز لغات بنين، وعمر صلاح الدين، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة عثمان بن عفان لغات".

وشهد الاحتفال، محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.