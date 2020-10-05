خبير اقتصادي: مصر تخطط لمعدلات نمو غير مسبوقة

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إن مصر كان معدل النمو فيها كارثي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن المعدل وصل إلى 1.8% بسبب الثورات وغيرها.

وأوضح أن مصر، كانت وصلت إلى أكثر من 6%، ونهدف للوصول إلى 10%، حيث إن مصر تخطط لمعدلات غير مسبوقة في النمو، وكانت شهادات البنك الدولي والمؤسسات الدولية، كانت تشيد بخطة الإصلاح الاقتصادي، وكيفية استطاعة الاقتصاد المصري، لأزمة قد تكون طاحنة لكثير من الدول.

وأردف أن صندوق النقد الدولي في آخر تقييم له ومراجعاته الأخيرة في تقاريره الدولية، أكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نسبة نمو زائد، وهذا إنجاز مميز للدولة المصرية حُقق من خلال التكاتف بين القيادة السياسية والشعب المصري الذي يرفض أن يستكين أو يُهان أو تتلاعب به الأقدار الخارجية.

وأضاف "صالح"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر خرجت من ثورة وأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، فإمكانية عودة معدلات النمو، والوقوف من جديد على قدم صلبة أمر مهم جدا، لافتا إلى أن حجم التصديرات ارتفع 25%، والاقتصاد عاد من جديد، وأصبح هناك آليات ومشروعات قومية يتم الصرف عليها.

وأشار إلى أن أهم الإنجازات والتحديات التي كنا نواجهها هي عمل مشروعات اقتصادية وتستنزف من موارد الدولة والموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت يكون هناك مجهود جبار وناجح في مستوى تخفيض العجز في الموازنة، الدولة كانت تعمل على كلا الاتجاهين، ونجحت في ذلك بشكل كبير، موضحا أن قليل من الدول فقط حول العالم التي استطاعت في العمل على كلا الاتجاهين مثلما فعلت مصر، موضحا أن الأمر ليس سهلا على الكثير من الدول.