خبير اقتصادي: السيسي يعطي أهمية كبرى للتعليم والصحة منذ توليه الرئاسة

قال الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق للبنك الدولي، إن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وهو يعطي أهمية كبرى لقطاعين الصحة والتعليم، ليس فقط من الناحية الكمية وإنما من ناحية التطوير والإنفاق العام.

وأضاف "صالح"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكتسرات نيوز" أن لتعليم والابتكار هو عماد أي تقدم أو أي تنمية في أي دولة في العالم في الوقت الحالي، والدليل على ذلك دول مثل اليابان وماليزيا، لافتا إلى أن بناء الإنسان والاستثمار على الإنسان والأجيال هو الأساس لأي تنمية، بدون البشر والاستثمار فيهم أي تنمية لن يكون لها قيمة.

وتابع أن الحروب القادمة في العالم كله هي حروب أفكار، ولذلك ستجد هناك تنافسية على التعلم والابتكار بشكل أكبر في دول عديدة في العالم.