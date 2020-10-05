حسين الجسمي: "جبار" بأشعار نهيان بن زايد آل نهيان

تعاون جديد بين أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وصوت الفنان حسين الجسمي، من خلال أغنية جديدة، حملت عنوان "جبّار"، ذات الإيقاع الشعبي الإماراتي الممزوج، بروح الإيقاعات الغربية والدرامز، من توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية

يا عين هلّي الدمع واطفي لهب نار

عاشق ضــناه الشـوق لاجلك ولـيــفي

آهـــــات قلبي تنسمع سر واجــهـار

وجفني لذيذ النوم طرفه معيفي

البين جار وهجر الاحباب جبّار

والصــــد عقب الــود حدٍّ رهـــيفي

ولحن الجسمي الأغنية بمقام "بياتي"، امتزج بها الآلات الشرقية الأصيله كالعود والناي والقانون والوتريات بالإضافة الى المزمار مع الآلات الغربية والجيتارات، لتكوّن أغنية ذات جماليات مختلفة وحديثة للأغنية الإماراتية ذات الطابع الخليجي المختلف موسيقياً وأداءً، حيث قام بعزف الوتريات أحمد فرحات والإيقاعات سمير القطان.

هذا وطُرحت أغنية "جبّار" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

ويستعد "الجسمي" حاليًا للاختيار بين عدد من الأغنيات الجديدة التي سيقدمها في الفترة المقبلة باللهجة المصرية.

وانتهى "الجسمي" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ليه" باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

وقال الشاعر مصطفى مرسي لـ"الوطن"، إن الأغنية تبتعد عن الموسيقى السريعة والتي قدمها "الجسمي" في أغنية "بالنط العريض"، وستكون بموسيقى هادئة أقرب إلى الطرب.

وحقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بأغنية "بالبنط العريض"، 140مليون مشاهدة على "يوتيوب" منذ توقيت طرحها من شهر كامل، وتعتبر هذه النسبة أكبر نسبة مشاهدات حققها مطرب خلال شهر واحد من طرح الكليب.