عاجل.. حكم نهائي بعودة ضياء داود لخوض الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود، على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020.

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.

كان ضياء الدين داود قد اقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لالغاء حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بإستبعاده من الترشح دلانتخابات التي يخوضها بالنظام الفردي بمحافظة دمياط، وذلك لعدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.