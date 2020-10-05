شؤون الحرمين: توافد المعتمرين يجري بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، اليوم، أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقاً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئاسة شؤون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس؛ لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة.

وحث بن حسيني حيدر المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملاً مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.