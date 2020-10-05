بعد تأجيل فيلم لا وقت للموت.. Cineworld تدرس إغلاق 536 قاعة سينما

يزداد حال صناعة السينما غموضا في ظل وجود أزمة كورونا، يبدو أن استقرار حالها مازال ضبابيا، في ضربة شديدة تضر جميع العاملين بصناعة الأفلام، وتزيد من سوء الحال، تم الإعلان عن احتمالية إغلاق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في الولايات المتحدة أبوابها مؤقتًا.. بحسب موقع Variety.

وفي بيان صدر عبر شركة Cineworld عبر موقع تويتر: " نؤكد أننا ندرس الإغلاق المؤقت لدور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد".

إغلاق Cineworld، الشركة الأم لسينما Regal، يعني توقف 536 قاعة سينما عن العمل كما سيتم تعليق 127 دور السينما الخاصة بها في المملكة المتحدة.

أعلنت الشركة أنه في حال الإغلاق سيؤثر على ما يقرب من 40 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. كما أنه يؤثر على 5500 موظف في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة الجارديان.

يأتي إعلان اليوم في أعقاب الأخبار التي صدرت في عطلة نهاية الأسبوع بأن إصدار أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، "لا وقت للموت"، قد تم تأجيله مرة أخرى إلى أبريل 2021 بسبب كورونا، في الوقت الذي كانت دور العرض تضع آمالها عليه لزيادة مبيعات التذاكر المتدنية.

فيلم لا وقت للموت من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.. وقالت الشركة المنتجة في بيان صدر منذ عدة أيام: "نتفهم أن التأخير سيكون محبطًا لآمال جماهيرنا، لكننا أجلنا عرض لا وقت للموت إلى العام المقبل".

يأتي ذلك في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق الكثير من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام، خوفًا على سلامة صناعها.

جدير بالذكر أنَّه تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.