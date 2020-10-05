بالباريه والتحية العسكرية.. مادلين طبر تبكي على الهواء

استضافت الفنانة مادلين طبر في برنامجها "حلوة يا دنيا"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، الاثنين، ثلاثة من أبطال عملية "إيلات" الحقيقيين، وعُزف خلال البرنامج النشيد الوطني "بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي"، كما ظهرت الفنانة بـ"البوريه" الذي ارتدته في فيلم "الطريق إلى إيلات".

وأدت "طبر"، التحية العسكرية خلال عزف النشيد، ولم تتمالك دموعها، وبكت، قائلة: "من 25 سنة، وأنا محتفظة ببوريه الطريق إلى إيلات، وحبيت أوريكم أني مخلصة للذكرى العظيمة، وحافظة عليه وعلى القميص والبنطلون، لأنها لم تكن مجرد عملية فنية".

وأشارت "طبر"، إلى ذكرياتها مع فيلم "الطريق إلى إيلات"، مؤكدة أنها التقت مع بعض الأبطال الحقيقيين، معقبة: "زارنا القبطان شريف، من الضفادع البشرية، وزارنا أبطال العملية الحقيقيون، وكنا حاسين إن إحنا مش بنمثل، وإننا قايمين بعملية حقيقية، وإنه واجب وطني".

يذكر أن "طبر" شاركت في فيلم "الطريق إلى إيلات"، والذي يعد واحدًا من الأفلام الوطنية التي جسدت ملحمة من ملاحم الجيش المصري في الحرب مع إسرائيل، وأدت "طبر"، دور "مريم"، وهي مرشدة ساعدت رجال الجيش المصري في العملية التي نفذوها ضد المدمرة الإسرائيلية "إيلات".

وتدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، حيث يتناول الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفينتين حربيتين هما بيت شيفع وبات يم والرصيف الحربي "السفينتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء"، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بعد استشهاد بطل واحد.