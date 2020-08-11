مادلين طبر تستضيف الفنانة المغربية هدى مجد للحديث عن أعمالها في مصر

استضافت الفنانة مادلين طبر فى برنامجها "حلوة يا دنيا" الفنانة المغربية الشابة هدى مجد التى استطاعت أن تحقق النجاح من خلال عدة أعمال فنية فى مصر منها مسلسلات "نسر الصعيد" و"الحالة ج" و"الزيبق" و"بين عالمين" و"الرحلة".

وحكت هدى عن مغامرة الاشتراك في مسابقة مليحة العرب وفوزها بلقب ملكة جمال العرب، وقالت إنها اشتركت في المسابقة من أجل تحقيق حلمها فى التمثيل، كما أشارت إلى بداياتها الفنية بعد الحصول على كورسات خاصة فى التمثيل بلوس أنجلوس فى أمريكا واشتراكها فى فيلم مغربى بعنوان "الغرفة السوداء" وعمرها 16 عاما.

وتطرق الحوار لأحدث أعمالها الفنية وهو الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بالإضافة إلى فيلم سينمائى لم يعرض بعد بعنوان "عفريت ترانزيت" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى واستعدادها لفيلم جديد مع كندة علوش وباسم سمرة وإياد نصار للمخرج عصام عبدالحميد.

جدير بالذكر أن برنامج "حلوة يا دنيا" يعرض على قناة تن يومى الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف.