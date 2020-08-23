مادلين طبر تصف إدوارد بالفنان الشرس في "حلوة يا دنيا"

وصفت الفنانة مادلين طبر الفنان إدوارد بالممثل الشرس، الذي يجيد تجسيد كافة الأدوار، بعد أن قدم في السباق الرمضاني الماضي دورًا متميزًا في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وتفوق على نفسه من خلال دوره في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري.

جاء ذلك في المداخلة الهاتفية للفنان إدوارد مع برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومي الأحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءاً.

وأعرب إدوارد عن سعادته بكلام مادلين، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر وعدد كبير من النجوم، مؤكدا أن الدور سيكون مفاجأة لجمهوره.