رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: نراقب التصعيد بين اليونان وتركيا

أكد رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية، الجنرال كلاوديو غراتسيانو، لقناة "العربية"، الاثنين، أن التصعيد بين تركيا واليونان في شرق المتوسط يخضع لمراقبة دقيقة.

وكشف، أن دول الاتحاد دعمت اليونان في أزمة شرق المتوسط.

وانسحبت سفينة التنقيب التركية من موقعها قبالة السواحل القبرصية، واتجهت شمالا نحو الموانئ التركية، لتكون بذلك سفينة التنقيب الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط، بعد أن أثارت أزمة خطيرة مع كل من اليونان وقبرص، كادت أن تتطور إلى مواجهات عسكرية.

الخطوة لاقت ترحيبًا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار، إلى أن الأمن البحري في المتوسط أولوية للاتحاد الأوروبي، مشددًا على أهمية ضمان أمن الأعضاء في الاتحاد.

وقال رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية، إن روسيا تمثل بعض التحديات في المتوسط، فضلا عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر، أن اللجنة العسكرية الأوروبية شاركت في اجتماعات برلين بشأن ليبيا.

وأوضح، أن قوة إيريني تتعامل بحزم مع أي خروقات، وتعمل على منع تهريب السلاح إلى ليبيا.

ومع تعقد المشهد في شرق المتوسط ومواصلة تركيا استفزازاتها وتهديداتها، يتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية.

وقالت أثينا إن نيكوس دندياس سيسافر اليوم الجمعة لاجتماع مع غوتيريش، وإن المحادثات ستركز على "قضايا تتعلق بالمصالح الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات الراهنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص وأيضا دور الأمم المتحدة".

ودخلت حليفتا الناتو اليونان وتركيا في مواجهة متوترة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري تركيا عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر في منطقة تزعم اليونان أنها ضمن جرفها القاري.

وتقول أنقرة، إن لها كل الحق في الاستكشاف والتنقيب هناك، متهمة اليونان بمحاولة الاستيلاء على حصة غير عادلة من الموارد البحرية، واضعة القوات المسلحة اليونانية في حالة استنفار.