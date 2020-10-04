عاجل.. إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى تركيا

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية يوم الأحد إلغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران المحلية والتركية، المتجهة من إيران إلى تركيا حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بيان لها، أنه بعد أيام قليلة فقط من استئناف الرحلات الجوية للشركات الإيرانية إلى تركيا، يتم من جديد إعلان توقف هذه الرحلات، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وعزا البيان، أسباب هذا القرار إلى الإجراءات والتعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، تسجيل 211 وفاة جديدة و3653 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في "وضع صحي أحمر" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.