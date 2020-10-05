الاتصالات: 96 مليون مشترك في الهاتف المحمول.. و9 ملايين في الهاتف الأرضي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات الاتصالات بنهاية يونيو 2020، وهو التقرير الأحدث الذي يقيس مؤشرات القطاع، حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 96.74 مليون مشترك، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 41.42 مليون مستخدم.

وأضاف التقرير أن عدد مستخدمي الـ"يو اس بى موديم" بلغ 3.3 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مشتركى الهاتف الأرضي 9.86 مليون مشترك، وبلغ إجمالي السنترالات على مستوى الجمهورية 1511 سنترالا بلغت نسبة أعداد المنازل المشتركة في الهاتف المحمول 88% من إجمالي المشتركين.

وتابع التقرير أن أعداد مشتركي الإنترنت فائق السرعة بلغ 7.85 مليون مشترك، وتمثل محافظات القاهرة الكبرى حوالى 37% من إجمالي مشتركي الإنترنت الأرضي، وتمثل محافظات الدلتا حوالى 33 % من إجمالي مشتركي الإنترنت الأرضي، فيما تمثل محافظات الوجه القبلى حوالى 14% من إجمالي مشتركي الإنترنت الأرضي، وتمثل محافظات مدن القناه وسيناء والبحر الأحمر حوالي 6% من اجمالى مشتركى الانترنت الارضى".

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جائحة كورونا كشفت أهمية الاعتماد على قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت، في تصريحات صحفية، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير وبناء مصر رقمياً بشكل عالمي، ونقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات، أنه تم إطلاق مبادرة "شغلك من بيتك" مؤخراً، والتي تهدف إلى توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد.

وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان، نحو ابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحر.

أضاف أن المبادرة تستهدف إتاحة الفرص لمختلف فئات الشباب ولا تشترط الخبرة، وترتكز المبادرة على 3 محاور، أول هذه المحاور يتضمن التدريب عن بعد عن طريق إتاحة دورات ومسارات تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً فى سوق العمل.

من خلال منصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونية التابعة لجهاتها المختلفة، بالإضافة للتدريب الرقمى على مهارات العمل الحُر والذى يساعد المقبلين على هذا النوع من العمل على تنفيذ أولى خطواته؛ ويتم إتاحة البرامج التدريبية باللغة العربية وأيضاً بلغة الإشارة فى إطار العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وخلق مجتمع دامج لجميع فئاته.