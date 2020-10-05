محافظ كفر الشيخ: مركز علاج الأورام سينهي معاناة الأهالي

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مشروع مركز علاج الأورام سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكداً أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضي، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 ادوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح له اليوم، أن المشروع يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، ويتكون من أرضي، وستة أدوار تضم 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ بقوة 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحاً أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتاً إلى الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%.

وأوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام بالمحافظة تسبب في معاناة كبيرة للأهالي، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحي فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدي غازي، وجاري إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجاري الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد الأعمال الإنشائية لمركز علاج الأورام بكفر الشيخ، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع إنشاء المركز، وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة، قائلاً: " الحكومة تضع الخدمات الصحية لأهالينا فى مختلف المحافظات على أجندة الأولويات ".