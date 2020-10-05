تجديد اعتماد تمريض المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، عن موافقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد علي تجديد اعتماد كلية التمريض بالجامعة، اليوم، وقدم التهنئة لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعاملين والطلاب على ما بذلوه من جهد أتاح للكلية تجديد اعتمادها .

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، إن الاستمرار على طريق الجودة لا يقل أهمية عن الحصول عليها وأن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخلياً وخارجيا، وأن كلية التمريض بجامعة المنصورة لها أهمية كبيرة في القطاع الصحي وما يقدمه من رعاية إنسانية وطبية لرعاية المرضى

ووجهت الدكتورة أمينة النمر، عميدة كلية التمريض، الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة سهام جاد الحق، لجهودها المبذولة لتجديد اعتماد الكلية، وكذلك الدكتورة عهود الشيخ، مدير وحدة ضمان الجودة ومسئولي وأعضاء فريق الجودة بالكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأمين الكلية وجميع العاملين والطلاب لجهدهم المبذول كأسرة واحدة خلال الفترة الماضية لتجديد اعتماد الكلية.

وأضافت أن الكلية تحرص على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية و العالمية، بجانب رفع كفاءة جميع منتسبي الكلية وخريجيها ليكونوا مؤهلين للعمل محليا وعالميا .

وأكدت حصها على بناء شخصية الطالب لأنه سيكون بمثابة الدرع الواقي من فيروس كورونا ومحاربته بالتدابير الاحترازية التي تعلمها في الكلية التي جعلت محافظة الدقهلية من أقل المحافظات إصابة.