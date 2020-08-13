جامعة حلوان تعلن شروط القبول في كلية ومعهد التمريض

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض الشروط العامة للقبول بكلية التمريض بجامعة حلوان وهي كالآتي:

- تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "شعبة علمي علوم" أو ما يعادلها.

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية "يستثني من ذلك خريجي مدارس اللغات".

- يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض سواء كان لطلاب الثانوية العامة أو طلاب المعهد الفني للتمريض.

- الدراسة بالكلية باللغة الإنجليزية لمدة أربع سنوات وسنة تدريبية "امتياز".

- يتم التدريب العملي خلال الأربع سنوات في مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات في معامل الكلية التي تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة والمانيكان.

- تقبل الكلية الحاصلين على شهادة المعاهد الفنية الصحية "شعبة التمريض" أو المعاهد الفنية للتمريض على أن يكونوا حديثي التخـرج وحاصلين على 75% على الأقل من درجات الدبلوم ويتم قبول هؤلاء الطلاب بالفرقة الثانية.

- تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين على 75 % ذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات.

كما أعلنت الجامعة شروط القبول بالمعهد الفني للتمريض وهي كالآتي:

1- يقبل المعهد الفني للتمريض الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "علمي علوم" أو ثانوية معادلة.

2- أن يكون حاصلًا على نسبة 75% في اللغة الإنجليزية.

3- ألا يزيد العدد على 100 طالب وطالبة.

وتأتي ضوابط التحويل المطلوبة بالمعهد الفني للتمريض كالآتي:

* المعهد يقبل التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط بالشروط الآتية:

- الحاصل على ثانوية عامة علمي علوم ومستوفي الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

- يجتاز اختبارات القبول الموحدة المنعقدة بالمعهد.

- أن يكون حاصلاً على نسبة 75% في اللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد العدد على 10% من أعداد المقبولين.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في التحويل للفرقة الثانية:

- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل وذلك طبقًا للتوزيع الإقليمي للمعهد.

- ألا يحمل أكثر من مادتين بعد إجراء المقاصة العلمية بالمعهد.

- المعهد لا يقبل التحويلات لطلاب راسبين من كليات أو معاهد أخرى.