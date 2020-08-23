كلية التمريض بجامعة حلوان تفتح باب القبول بالبرنامج المكثف

أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان فتح باب القبول بالبرنامج المكثف للحاصلين على البكالوريوس أو اليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

وتبدأ الكلية في تلقي أوراق التقدم للبرنامج اعتبارا من البوم الأحد الموافق 23 أغسطس2020 إلى الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 على أن تعقد المقابلات الشخصية 15 سبتمبر 2020.

ويشترط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن 60% وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية واجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج.

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.

ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية دون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي.

كما يتم التكليف في مستشفيات الجامعية، وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.