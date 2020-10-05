القبض على بلطجي هدد شابا بـ"سيف وكلب" في الإسكندرية

تمكنت قوات مباحت قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، من القبض على البلطجي صاحب فيديو ترويع أحد الشباب بـ"سيف وكلب" الذي شهد انتشارًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو يرصد قيام شخص يدعى " أبو وديع"، بتهديد شاب بـ"سيف وكلب" بمنطقة المنتزه أول، وأثار الفيديو غضبا شديدا بين اهالي الإسكندرية الذين طالبوا بضرورة القبض على المتهم الذي يحاول فرض سيطرته على المنطقة من خلال إرهاب المواطنين والأسر والأطفال في المنطقة .