بايدن: مستعد لمناظرة ترامب إذا قال الخبراء إن ذلك آمن

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه مستعد للمشاركة في المناظرة المقررة الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال خبراء الصحة إن ذلك سيكون آمنا.

ويدرس الفريق الطبي لترامب، ما إذا كان بإمكانه أن يغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين، بعد أن ثبتت في الأسبوع الماضي إصابته بمرض كوفيد-19.

ونقلت فوكس نيوز عن بيان لمارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، قوله اليوم الاثنين إن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية، وإن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى في وقت لاحق اليوم.

وأضاف ميدوز أنه تحدث مع ترامب صباح اليوم، وأن الرئيس سيجتمع لاحقا مع فريقه الطبي لتقييم حالته، حسبما أفادت فوكس نيوز.

وألقى الرئيس الأمريكي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل مركبة. وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.