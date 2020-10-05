سفير أمريكا يكشف للعراق هوية مطلقي الصواريخ.. والحشد الشعبي يتوتر

كشفت مصادر لقناة الحدث عن تفاصيل لقاء الرئيس العراقي، برهم صالح، بالسفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، مشيرة إلى أن صالح حاول أن يطمئن السفير على سلامة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وأكد له أن العراق عازم على ملاحقة منفذي الهجمات.

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن قلق بلاده على سلامة التواجد الأمريكي في العراق، موضحاً أن خطة نقل السفارة إلى أربيل في انتظار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.

كما قدم السفير معلومات مهمة عن أسماء أبرز الفصائل التي تشن هجمات الكاتيوشا على السفارة والمعسكرات الأمريكية، مشدداً على أن هذه الفصائل تهدد بسلاحها العملية الديمقراطية في العراق، وتقوض جهود المجتمع الدولي لمساعدة العراقيين.

هذا وتحدثت مصادر مطلعة عن تحذيرات تلقتها العديد من قيادات الفصائل المسلحة في العراق.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لديه معلومات عن استهدافات لقيادات خلال الشهر الجاري، وأن الحشد الشعبي بات يخشى من استهداف قيادات فصائله قبل مقراته.

من جهة ثانية، أدلى قياديان في الحشد بتصريحات متضاربة حول استهداف أحد المقرات التابعة للحشد غرب محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا، إذ أعلن أحدهما تعرض منطقة عكاشات إلى قصف جوي من قبل الطيران الأميركي وإصابة عناصر الحشد، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية في المقر.

فيما أشار الآخر إلى أن الضربة الجوية نفذها التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.