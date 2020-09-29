طائرات تركية تقصف قرية كردية حدودية شمال العراق

قصفت طائرات تركية قرية كردية حدودية شمال العراق، وفقا لقناة "العربية".

وكانت طائرات حربيّة تركيّة قصفت مناطق داخل إقليم كردستان العراق شمال البلاد وتحديدا قرية "بازي" في منطقة "برواري بالا" التابعة لناحية "كاني ماسي" ويرجح أنها استهدفت مقاراً لحزب العمال الكردستاني.

وكانت أنقرة واصلت قصفها لمناطق عراقية، في استمرار لانتهاكاتها في العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين في البلاد، واستدعاء سفيرها في بغداد أكثر من مرة.

يشار إلى أن تركيا تشن هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أي إجراء لمكافحة الجماعة.

وأثار التوغل الأخير في الأراضي العراقية إدانة من قبل بغداد التي استدعت سفير تركيا لديها عدة مرات منذ بدء الحملة العسكرية التركية.

يذكر بأنّ تركيا كانت أطلقت في يونيو الماضي، عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" ضد "حزب العمال الكردستاني شمال العراق"، حيث قصفت أربيل ومناطقة كرديّة مختلفة عدة مرات.