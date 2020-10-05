يوسف الحسيني: ليس لدي حملة انتخابية منفردة وملتزمون بقواعد الهيئة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، إن القائمة ستلتزم بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل كبير، حيث إن مجلس النواب، مجلس تشريعي يراقب الحكومة، لا يصح تحت أي ظرف من الظروف أن يتم عمل أي شيء خارج المحددات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والالتزازم بقواعد الهيئة شيء أساسي، ولا يوجد فيه أي جدل، لافتا إلى أن القائمة بها 284 فردا سيلتزمون بكل ما وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جزء كبير من تكلفة الانتخابات كانت المؤتمرات التي تُقام، كانت تكلفتها عالية، موضحا أن أزمة كورونا كان لها فائدة من ناحية المؤتمرات، فأصبح لا يوجد مؤتمرات جماهيرية، وهو ما ساعد على تقليل حجم الإنفاق بدرجة لا بأس بها على الإطلاق، لافتا إلى أن القائمة بالكامل لها حملة إعلانية.

وأشار إلى أنه ليس لديه حملة بشكل منفرد، حيث تم الاتفاق على أن يتم التنسيق عبر القائمة بأي شيء خاص بالدعايا، سيُطرح مجموعة من الفيديوهات عبر القائمة، من خلال شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تعبر عن القائمة وأهدافها وما تضعه من سياسة خلال الفترة المقبلة.

وواصل: " سأعمل على النزول قدر الإمكان في الـ 13 محافظة التي مرشح داخلهم لرؤية مشاكل المواطنين وغيرها، موضحا أنه تواصل مع عدد من زملائه بالقائمة من أجل الدخول والتنسيق معهم في النزول في المحافظات المختلفة، لازم ننزل ونسمع نبض الشارع، ونبض الناس، لازم نسمع الناس قدر الإمكان".

وأوضح أن المنافسة في انتخابات مجلس النواب هذا العام ستكون "نار" خاصة أن هناك أكثر من 4 ألاف مرشح في الدوائر الفردية.