طبيب ترامب: لم يخرج من الأزمة تماما.. يمكنه الانتقال الآن للبيت الأبيض

قال أحد أفراد الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب تحسنت حالته جيدًا، وتم تطبيق كل المعايير الخاصة في العلاج معه، كما أنه حصل على جرعة من الرديمسيفير اليوم، ونحاول الآن، أن نُعيده إلى بيته، في إشارة إلى البيت الأبيض.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم التأكد من نسبة الأكسجين في الدم ونبضات قلب ترامب، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وغيرها من الأمور، وكل ذلك ثُبت أنها طبيعية.

وتابع: "ربما ترامب لم يخرج بعد من الأزمة تماما، لكن تقديرنا نحن كفريق طبقا لما قيمناه، فأننا قررنا أنه يمكن أن يعود للبيت الأبيض وسيكون هناك أيضا رعاية طبيبة تقدم هناك على مدار الساعة".

وظهر ترامب 74 عاما، وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أمريكا.. أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.