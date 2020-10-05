كورونا يتسلل للبيت الأبيض.. مسؤولون أمريكيون يصابون بالفيروس بعد ترامب

أصاب فيروس كورونا، عددًا متزايدًا من الشخصيات المقربة جدا، التي تعمل عن قرب مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، لكن تركت هذه الإصابات الكثير من الأسئلة من دون إجابات، وأبرزها أصل العدوى، وما الذي حدث داخل البيت الأبيض، وكيف وصلت العدوى إلى الرئيس الأمريكي.

لكن تجمع التقارير الصحفية الأمريكية على وجود حلقة من الروابط محتملة بأحداث الحملة الأخيرة، والمناظرة الرئاسية الأولى، وحفل ترشيح القاضية آمي كوني باريت للمحكمة الأولى في حديقة الورود.

وبالإضافة إلى إصابة الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، من بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس، ومدير الحملة بيل ستيبين، ورئيسة لجنة الحزب الجمهوري رونا مكدانيل، وأبلغ معظمهم عن أعراض خفيفة أو معدومة.

وحتى الآن، فإن أصول العدوى غامضة ويمكن أن تظل على هذا النحو، ولكن كما لاحظت صحيفة "نيويورك تايمز" فإن العديد من الأسماء حضرت نفس الأحداث مع الرئيس ترامب أثناء تجوله في عدة ولايات في الأيام الأخيرة.

ربما كان أول موقع محتمل للعدوى هو حملة لجمع التبرعات في 25 سبتمبر في فندق ترامب الدولي في واشنطن بحضور الرئيس ورونا ماكدانييل.

وتشمل الأحداث المتنوعة المحتملة الأخرى اجتماعًا في البيت الأبيض في 26 سبتمبر مع القاضية إيمي كوني باريت، وحضره العديد من الأشخاص بما في ذلك السيناتور توم تيليس الجمهوري من نورث كارولاينا ومايك لي الجمهوري عن ولاية يوتا وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي - والثلاثة جميعهم ثبتت إصابتهم في نفس التوقيت.

وربما أدى حفل ترشيح حديقة الورود للقاضية باريت في نفس اليوم إلى انتشار الفيروس، وحضر الحفل المستشارة السابقة للرئيس كيليان كونواي ورئيس جامعة نوتردام القس جون جينكينز، وكلاهما أعلنا إصابتهما أيضًا بالفيروس، كما أصيب العديد من أعضاء الصحافة في البيت الأبيض بالفيروس.

وفيما يلي قائمة بالأسماء الموجودة في مدار البيت الأبيض التي أثبتت حتى الآن نتائجها إيجابية بكوفيد-19 منذ يوم الخميس وهي مدرجة وفقا لتوقيت إعلان الإصابة.

الأولى كانت هوب هيكس، مستشارة الرئيس، حيث غرد الرئيس في وقت متأخر من يوم الخميس بأن نتيجة اختبار مستشارته إيجابية للفيروس، في أعقاب تقارير في وقت سابق من اليوم نشرت الخبر، وبعدها بوقت قصير أكد الرئيس أنه والسيدة الأولى قد أثبتت إصابتهما للتو وقاما بإجراءات الحجر الصحي.

ثم أعلن السيناتور مايك لي، جمهوري عن ولاية يوتا، صباح الجمعة، أنه خضع للفحص يوم الخميس بعد أن عانى من أعراض "تتماشى مع الحساسية المزمنة"، وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، وقال: "سأبقى معزولاً للأيام العشرة القادمة".

ثم أعلن السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الشمالية، مساء الجمعة، أن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية. وقال: "لحسن الحظ، ليس لدي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة".

ثم كيليان كونواي، المستشارة الخاصة السابقة للرئيس، حيث أعلنت موظفة البيت الأبيض السابقة في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها جاءت إيجابية وتعاني من أعراض "خفيفة" من بينها سعال خفيف.

وكتبت على تويتر: "أنا بخير.. لقد بدأت عملية الحجر الصحي بالتشاور مع الأطباء".

ثم بيل ستيبين، مدير حملة الرئيس ترامب الذي لم يؤكد علنًا أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا، ومع ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، يوم الجمعة، أنه تلقى تشخيصه مساء الجمعة و"كان يعاني مما وصفه أحد كبار مسؤولي الحملة بأنه "أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا".

كريس كريستي، الحاكم السابق لنيوجيرسي والمقرب من الرئيس ترامب، أعلن عن إصابته، و غرّد كريستي صباح يوم السبت بأنه إيجابي لكوفيد-19، ثم غرد لاحقًا أنه "بالتشاور مع أطبائي، قمت بتسجيل نفسي في مركز موريستاون الطبي بعد ظهر اليوم. بينما أشعر أنني بحالة جيدة ولدي أعراض خفيفة فقط، نظرًا لتاريخي من الإصابة بالربو، فقد قررنا أن هذا إجراء وقائي مهم".

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مكيناني، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنها لا تعاني من أي أعراض، مضيفة أنها ستبدأ في الخضوع لحجر صحي.

وأخيرا أعلن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ترامب من عزل كورونا عبر "تويتر": صوتوا في الانتخابات

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.

وحث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأمريكيين في تغريدة جديدة بصفحته على موقع "تويتر" على التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلًا "الأسواق مرتفعة وجيشنا في أقوى حالاته.. صوتوا في الانتخابات"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الثالث من نوفمبر المقبل.

بومبيو: الرئيس ترامب معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنَّ الرئيس دونالد ترامب معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع، وأنَّهم على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات قبيل جولته إلى اليابان - نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنَّه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله، نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث".

وتابع: "نحن تأكّدنا من أن ترامب كان على أتمّ الاستعداد للإسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتي لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

واستكمل: "كانت معنوياته عظيمة، وكان في مزاج رائع، لقد كان مباشرًا وصريحًا معي كما هو دائمًا، وكانت محادثة رائعة".