طبيب ترامب: الرئيس الأمريكي لا يعاني أي شكوى.. وظائف جسمه طبيعية

قال أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب لا تزال حالته في تحسن مستمر، ونبضات قلبه وضغط الدم ومستوى الأكسجين في جسمه، كل هذه الأمور طبيعية، موضحًا أنه ليس هناك أي شكاوى يُعاني منها ترامب حاليا.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه فيما يخص تقييمنا كفريق طبي، في هذا الصباح قام الفريق الطبي للرئيس في المستشفى العسكري بالتنسيق مع الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وتم التأكد من أن حالته جيدة.

وأوضح أنه يفخر كونه عضو من الفريق الذي يعالج الرئيس الأمريكي، كما أن ترامب حصل على الجرعة الثالثة من دواء الرديمسيفير اليوم، وكل وظائف جسمه طبيعية، وقررنا أن نعطيه الجرعة الخامسة غدًا في البيت الأبيض صباحًا، وسيحصل على الجرعة الرابعة اليوم.

وظهر ترامب 74 عاما، وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أمريكا.. أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.