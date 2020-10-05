طبيب ترامب: نجري التأكد من مدى إمكانية نقل دونالد العدوى للآخرين

أعرب أحد أعضاء الفريق المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فخرة الشديد كونه جزء من الفريق الطبي الخاص بالاعتناء بالرئيس منذ وصوله للمستشفى العسكري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن ترامب فور وصوله للمستشفى حصل على إدارة طبية تتماثل مع كل الارشادات للتعامل مع كوفيد 19.

وأضاف "الطبيب"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الفريق الطبي المعالج لترامب يعمل عن كثب في العديد من المختبرات في المنطقة وجميعها متقدمة بشكل كبير، وأجراء الكثير من الفحوص حتى يتم التأكد وإبلاغ البيت الأبيض مدى إمكانية نقل ترامب العدوى للآخرين.

وتابع: "نعمل عن كثب وننظر في استراتيجية العدوى حتى يتمكن الرئيس في العودة بامان الى إقامته، أؤكد مرة أخرى، نحن ممتنون وفخرون جدًا بمباشرة علاج ترامب، والعديد من المؤسسات الفيدرالية حصلنا منها على دعم، و الامور تسير كما يرام، الآن كما غرد الرئيس فأنه سيعود البيت الابيض اليوم".

وظهر ترامب 74 عاما، وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أمريكا.. أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.