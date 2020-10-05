تامر حسني يهنئ أبطال "الخطة العايمة" على عرض الفيلم

شارك المطرب تامر حسني، أبطال فيلم الخطة العايمة، فرحة عرض فيلم الجديد، في إحدى سينمات 6 أكتوبر بالحضور.

بارك حسني لأبطال العمل على عرض الفيلم، ووجه شكر للقائمين عبر القنوات الفضائية التى كانت تغطي العرض على الفيلم، لكونه طرح فى ظروف إنتاجية صعبة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت، حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنك لوجود أوراق هامة في الخزانة، فيتفق مع عمرو عبدالجليل وغادة عادل، لتولي المهمة، واللذان يختاران اللصان الساذجان حمزون وعبدالله، لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته كلا بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي.

حرص أبطال فيلم "الخطة العايمة"، على الترويج للفيلم بطريقة كوميدية ومختلفة.

وروج محمد عبدالرحمن، للفيلم عبر "إنستجرام"، بنشر صورة له وهو على ظهر باخرة ويرتدي قميصا وشورتا مزركشين وعلق مازحًا "ده مش ملاية سرير ده طقم عادي لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم "الخطة العايمة "يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي"

اما الفنان علي ربيع، قد حرص هو الآخر على ترويج الفيلم بطريقة كوميدية، حيث كتب عبر "انستجرام": "معادنا بأمر الله يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر فيلم (الخطة العايمة) وجميع سينمات الوطن العربي، يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع (الخطة العامية)، هنفرح كلنا إن شاء الله".

وقد نشر الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك"، البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة "بعد أن تم تغيير اسم الفيلم من "الخطة العامية".