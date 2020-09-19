بلال سرور: تامر حسني يغني من كلماتي لأول مرة

يتعاون الملحن بلال سرور مع الفنان تامر حسني في عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب بلال سرور، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، قائلًا: إن شاء الله أول مرة من كلماتي مع النجم الكبير تامر حسني.

وسبق أن تعاون الملحن بلال سرور منذ عامين مع تامر حسني، بأغنية "عيش بشوقك"، كلمات مصطفى حسن.

وتعاون الملحن بلال سرور مؤخرًا مع المطرب مصطفى شوقي في عدد من الأغنيات التي حققت نجاحاً ملحوظًا منها "عرقسوسي" من كلمات مصطفى حسن، و"ملطشة القلوب" و"ضارب عليوي" من كلمات صابر كمال.

وطرح تامر حسني كليب "اختراع" بالاشتراك مع محمود العسيلي، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وانتهى تامر حسني مؤخرًا من تصوير فيلم "مش أنا" من بطولة حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

ومن ناحية أخرى يضع اللمسات النهائية حاليًا لألبومه الجديد "فولاذي"، تمهيدًا لطرحه خلال فصل الصيف الجاري.