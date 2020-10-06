"الإنتاج الحربي" تنفذ 1500 ملعب أوروبي لخدمة الشباب

كشف المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، عن تنفيذ ملعب في مختلف المحافظات تنافس الملاعب الأوروبية والعالمية"، لافتاً لوجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب المصري.

"السرتي"، أوضح في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الـ "1500 ملعب رياضي"، كان متنوعاً ما بين النجيل الطبيعي، والصناعي، والترتان، والأكليريك، موضحاً أنه تم تنفيذها في معظم مراكز الشباب والأندية الرياضية في أرجاء مصر، مضيفاً: "وهي ملاعب تنافس الملاعب الأوروبية والعالمية لصالح شبابنا".

وأوضح رئيس شركة "الإنتاج الحربي"، أنهم حين دخلوا هذا المشروع لم يكن تفكيرهم في "مباني" فقط، ولكن المشروع له تأثيره في بناء الإنسان المصري، موضحاً أن تلك النوادي ومراكز الشباب من شأنها الاستفادة من طاقات شبابنا في أمور مفيدة بدلاً من الانجراف نحو الأفكار الهدامة.

وأشار إلى أن "شركته" أنشئت مصنع للنجيل الصناعي بخبرة ألمانية، ومواصفات عالمية بالشراكة بين وزارتي الإنتاج الحربي والشباب والرياضة لصالح خدمة المشروعات المختلفة التي يدخلونها.

وأوضح أن "الإنتاج الحربي"، عمدت على إنشاء وتطوير 25 مركز شباب بمحافظات الجمهورية مثل المدينة الشبابية "الأسمرات" النموذجي، وتطوير بعض المنشآت الرياضية بهيئة استاد القاهرة لتنفيذ بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية بإستاد القاهرة أهمها إنشاء صالة التنس الطاولة وصالة السلاح وتطوير إستاد الفروسية ومجمع الصالات المغطاة.

وأوضح أنهم عملوا على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد حادث حرقه عام 2013، وإنشاء 23 حمام سباحة متنوع ما بين الأوليمبي، وتدريب للناشئين، واجتماعية، وترفيهية للأطفال، وذلك ببعض الأندية الرياضية في مختلف المحافظات، وفقاً للمواصفات العالمية.

وأوضح أن رؤية الشركة تسعى لأن تكون رائدة بمجال الإنشاءات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة داخل مصر وخارجها، في إطار تحقيق استراتيجية الدولة 2030، موضحاً أن الشركة تعمل في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى اعتماداً على إمكانيات تكنولوجية وبشرية متميزة في إطار منظومة تؤمن بالتحدي وتكافؤ الفرص، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.