مصرع عاطل في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية بالقناطر

لقى عاطل مصرعه في مشاجرة مع آخرين بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية بمخافظة القليوبية، إثر خلافات مالية بسبب تورطهم في تجارة المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة للمستشفى وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل وتحديد سبب وكيفية الوفاة والتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد حاتم جداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث.

انتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد جمال معاون المباحث، وتبين مصرع "إسلام ع" 32 عاما، عاطل، إثر تشاجره مع كل من "أحمد.ن" و"محمد.ط" وجرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهما.

تبين من التحريات أن القتيل والمتهمين تشاجروا إثر تورطهم في خلافات مالية بسبب تجارة المخدرات حيث طالب المجني عليه المتهمين بمبلغ مالي فنسبت مشادة تطورت لمشاجرة فقام على إثرها المتهمون بطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة أدت لمقتله في الحال.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وبدأت النيابة بإشراف المستشار محمد فايد رئيس النيابة، وقررت طلب تحريات المباحث وسؤال شهود العيان للواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي وتحديد أسباب وملابسات الوفاة.

وقال شهود عيان إن المجني عليه والمتهمين تقابلوا في القرية وفجأة تعالت أصوات الشجار بينهم لخلاف على مبلغ مالي حصيلة تجارة المخدرات مشيرا إلى أن المتهمين والمجني عليه من أبناء القرية ويقيمون بها وبينهم خلافات مالية بسبب تجارة السموم.