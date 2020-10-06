خبير اقتصاد زراعي عن قرار وقف تصدير الفول: بسبب معدل استهلاك الشتاء

في الساعات الأخيرة، صدرت أنباء حول "الفول" الأكلة الشعبية الأولى في مصر، من جانب نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن وقف تصديره للخارج بجميع أنواعه 3 أشهر، وفقًا لقرار رقم 477 لسنة 2020، وذلك مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد التنسيق بين الوزارتين.

خبير: مصر كلها بتفطر فول وطعمية.. والحكومة أولويتها اكتفاء المصريين

القرار أثار تساؤل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وقف تصديره وما إذا كان الأمر يتعلق بكم إنتاج المحصول نفسه، وهو ما أجاب عنه الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، بأن القرار جاء استجابة لحجم المحاصيل الشتوية القليلة بعض الشيء كالفول والعدس والقمح والبرسيم، كما أن المساحة المزروعة تكفي احتياج السوق المحلي المصري، إضافة إلى أن الاستهلاك المحلي لهذه المحاصيل كبير "مصر كلها بتفطر فول وطعمية"، حسبما قال.

وأضاف "متولي" لـ"الوطن"، أن الحكومة تستهدف وقف الصادرات وخاصة في المنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي بشدة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن مصر تستورد الفول البلدي والعدس وبعض المحاصيل الشتوية لاحتياج السوق المصري المحلي إليهم بشكل أكبر من ما يوفره السوق المحلي، وذلك لقلة المساحة المزروعة وتواضع الكفاءة التصديرية لهذه المحاصيل.

كما أشار "متولي" إلى أن الفول البلدي المصري من حيث النوعية والطعم يعد الأفضل في العالم، "الحكومة قررت إنها تكفي المستهلك المصري الأول وهو الأهم بالنسبة لها، وبعد كدة تصدر ما تبقى".

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي يكفي لحوالي 5 أشهر ونصف، كما أحدث انخفاض في الأسعار العالمية للفول مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.