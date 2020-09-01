"سلع التموين" من الفول واللبن البودرة للكمامات والكابتشينو

تحرص وزارة التموين كل فترة على إضافة سلع جديدة لقائمة السلع التموينية، المطروحة لدى البقالين التموينيين أو منافذ المجمعات الاستهلاكية، أو منافذ مشروع جمعيتي، ليتوافر لدى المواطن قائمة بسلع يختار منها ما يشاء، وفقا للمقرر التمويني لكل فرد والمقدر بـ50 جنيها.

في ديسمبر 2014 ، طرحت التموين "الفول والمنظفات الصناعية"، قبل أن تضيف في أغسطس 2017 اللبن المعبأ والمجفف "اللبن البودرة"، قبل أن يظهر في قائمة السلع التموينية في يوليو 2020، الكمامات بسعر 8 جنيهات و6 جنيه ونصف، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قبل أن يصل قطار إضافات السلع لرحلة سبتمبر 2020 بإضافة حلاوة طحينية وكابتشينو وملح طعام ومرقة دجاج.

قائمة أسعار سلع التموين في شهر سبتمبر.. تضم "حلاوة وكابتشينو" لأول مرة

- زيت خليط لتر واحد بسعر 17 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق أوتوماتيك كيلو واحد بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه.